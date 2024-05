Abstimmung Formsache Fifa bringt Doppel-Vergabe der WM 2030 und 2034 auf den Weg

Der Fußball-Weltverband Fifa treibt die erwartete Doppel-Vergabe der Männer-Weltmeisterschaften 2030 an sechs Nationen auf drei Kontinenten und 2034 an Saudi-Arabien voran. Termin für die Vergabe ist der 11. Dezember 2024. Der Kongress beschloss am Freitag in Bangkok die nötige Statutenänderung, die den Zuschlag für zwei Weltmeisterschaften am selben Tag durch die Mitgliederversammlung möglich macht, sollte das Council dies so entscheiden. Abgestimmt werden soll kurz vor Weihnachten bei einem Online-Kongress.