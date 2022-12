Erst Skispringen, dann WM-Finale Das ungewöhnliche Wochenende von ARD-Kommentator Tom Bartels

Bevor er am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) live aus dem Lusail Stadion über das Duell zwischen Argentinien und Frankreich berichtet, kommentiert Bartels an diesem Samstag noch das Skispringen in Engelberg - von Katar aus. „Wir haben uns dazu entschieden, das zu machen, weil wir aus der Corona-Zeit wissen, dass es ganz gut geht“, erklärte Bartels. Das Springen am Sonntag übernehme aber ein Kollege aus Deutschland, „das wäre sonst zu viel am Finaltag einer Fußball-WM“.