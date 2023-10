WM auf drei Kontinenten Klimakrise und Fans sind der Fifa egal

Die Fifa schreibt sich Nachhaltigkeit gerne auf die Fahnen, wenn es um das Image geht. Als erste Sportorganisation hat der Fußball-Weltverband sich dem Uno-Klimaaktionsplan für den Sport angeschlossen und 2022 noch mit einer klimaneutralen WM geworben. WM-Gastgeber müssen vorweisen, dass sie nachhaltig planen und dass die Stadien energieeffizient sind. Dass das aber kaum mehr als Lippenbekenntnisse sind, zeigt die Entscheidung für die Jubiläums-WM 2030. Wenn es noch eines weiteren Beweises bedurfte, dass dem Fußball-Weltverband die Probleme dieser Zeit egal sind, hat er den nun geliefert. Das Turnier soll auf drei Kontinenten stattfinden, in Südamerika (Uruguay, Argentinien und Paraguay), Afrika (Marokko) und Europa (Spanien und Portugal). Und dabei sollen nicht einmal mehrere Vorrundengruppen ihre Spiele in Südamerika austragen. Nein, dort sollen – als Hommage an die erste WM 1930 in Uruguay – nur die drei ersten Spiele des Turniers stattfinden, und die Auftaktfeier.