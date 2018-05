England fährt ohne Torwart Joe Hart zur WM 2018

Gareth Southgate, Teammanager der englischen Fußball-Nationalmannschaft, verzichtet bei der WM in Russland auf den langjährigen Nationaltorhüter Joe Hart. Dafür bekommt vor allem die starke englische Jugend eine Chance.

Southgate gibt den vorläufigen WM-Kader der Three Lions am Mittwoch bekannt. Bereits am Montag hatte er Hart englischen Medien zufolge in einem Telefonat darüber informiert, dass er ihn nicht berücksichtigen werde.