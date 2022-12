Argentinien-Torwart fällt erneut auf Emiliano Martinez provoziert mit Mbappé-Puppe

Hintergrund für den Hohn könnten Aussagen von Mbappé, der im Finale dreimal traf und doch verlor, vor dem Turnier gewesen sein. Mitte des Jahres soll Mbappé in einem Interview erklärt haben, warum der WM-Titel zuletzt immer nach Europa ging. Nach Ansicht von Mbappé sei der Fußball in Südamerika nicht so fortschrittlich wie in Europa. Die Europäer hätten zudem den Vorteil, dass sie „die ganze Zeit Spiele auf hohem Niveau haben, wie in der Nations League. Wenn wir bei der Weltmeisterschaft ankommen, sind wir bereit.“