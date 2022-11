Hazard witzelt über DFB-Protestaktion „Besser nichts getan und gewonnen“

Belgiens Kapitän Eden Hazard witzelte am Mittwochabend ein wenig über die deutsche Protestaktion vor dem 1:2 am Mittwoch gegen Japan. „Es wäre besser gewesen, wenn sie es nicht getan und gewonnen hätten“, lachte der 31 Jahre alte Hazard von Real Madrid laut französischem Radio RMC nach dem 1:0 Belgiens am Mittwochabend gegen Kanada. Er sagte aber auch: „Ich mochte es.“