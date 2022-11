Hazard hält nichts von DFB-Protestaktion „Besser nichts getan und gewonnen“

„Wir lassen uns vielleicht die Binde nehmen, aber wir lassen uns niemals unsere Stimme nehmen. Und unsere Werte“, hatte DFB-Kapitän Nanuel Neuer nach dem 1:2 gegen Japan am Mittwoch. Er trug stattdessen am Mittwoch im Khalifa International Stadion in Al-Rajjan die von der Fifa vorgegebene „No Discrimination“-Binde, die gegen Diskriminierung jeder Art stehen soll. „Wir stehen für Menschenrechte ein. Das wollten wir damit zeigen. Dass wir uns von der Fifa vielleicht den Mund haben verbieten lassen - das machen wir vielleicht mit der Kapitänsbinde auf dem Platz, aber für unsere Werte stehen wir immer.“