Niederlage für Marokko im WM-Halbfinale Enttäuschung bei Fans in Düsseldorf - „können trotzdem stolz sein“

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Hundertschaften der Bereitschaftspolizei stehen an vielen Straßenecken. Trotz wiederholter Aufforderungen der Beamten werden immer wieder Feuerwerkskörper gezündet. Vereinzelte Fans reagieren zudem aggressiv auf das Polizeiaufgebot. Doch bereits gegen 23.00 Uhr wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, und die Polizei beendet ihre Einsatzmaßnahmen mit dem Fazit: Insgesamt sei in der Landeshauptstadt alles friedlich geblieben. Es habe nur vereinzelte Böllerwürfe gegeben, so der Polizeisprecher.