Niederlage für Marokko im WM-Halbfinale Enttäuschung bei Fans in Düsseldorf - „können trotzdem Stolz sein“

Es ist kurz vor 22 Uhr deutscher Zeit, als das Halbfinale der Fußball-WM in Katar zwischen Frankreich und Marokko abgepfiffen wird. In Düsseldorf-Oberbilk, insbesondere hinter dem Hauptbahnhof, kommen enttäuschte marokkanische Fans aus den Cafés und Imbissbuden, wo sie das Spiel verfolgt haben, auf die Straßen. Die Stimmung war das ganze Spiel über ruhig, so ist es jetzt bisher auch nach dem Ausscheiden der Marokkaner. „Kann man nichts machen. Wir können trotzdem stolz sein“, sagt ein junger Marokkaner. Dann hört man aber doch die ersten Böller krachen, Bengalos werden gezündet.