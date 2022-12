Schlechte TV-Quoten WM in Katar wird zum Nischen-Event - Hoffen auf EM 2024

So ist schon bemerkenswert, dass das EM-Finale der deutschen Fußballerinnen mit 17,9 Millionen (MA: 64,8 Prozent) am 31. Juli immer noch die am meisten gesehene Übertragung in 2022 ist. Das 4:2 gegen Costa Rica und der damit verbundene K.o. der deutschen Elf in der Gruppenphase lockte „nur“ 17,43 Millionen vor die TV-Geräte (MA: 53,7 Prozent).