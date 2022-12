WM-Taktik DFB-Elf voll im Trend – und trotzdem raus

Von 38 Siegen in der Gruppenphase gingen immerhin zwölf auf das Konto der Mannschaften, die weniger oft schossen. Das galt auch für drei Achtelfinals. Nur bei der Hälfte der Spiele gewann das Team mit dem höheren xG-Wert – in der Bundesliga lag die Quote in einem vergleichbaren Zeitraum zuletzt bei 66,6 Prozent.