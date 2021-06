„Wir haben die letzten vier Wochen hart gearbeitet, intensiv gearbeitet. Die Mannschaft hat auch gut mitgezogen. Wenn dann mal so Dinge passieren, wie die Chance von Müller, dann muss man das auch mal akzeptieren. Da kann ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Wir hätten uns was anderes erhofft in diesem Turnier, deswegen tut es mir leid, dass die Euphorie, die zu Hause vorhanden war bei so einem Turnier, dahin ist.“

(Löw nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2012. Das Spiel war gleichzeitig sein letztes als Bundestrainer)