WM-Test: Mario Gomez für Spiel in Österreich fraglich

Eppan Torjäger Mario Gomez droht im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) in Klagenfurt gegen Österreich auszufallen.

Gomez klagt über muskuläre Probleme und absolvierte während des Tests gegen die U20-Auswahl des DFB am Mittwoch in Eppan (2:0) nur eine Laufeinheit. Schon am Dienstag hatte der Stürmer individuell im Fitnesszelt trainiert. "Da warten wir noch ab", sagte Assistenztrainer Thomas Schneider mit Blick auf das Spiel am Samstag.