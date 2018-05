WM-Test: Alessandro Schöpf schießt Österreich zum Sieg gegen Russland

Testspiel vor WM : Schöpf schießt Österreich zum Sieg gegen Russland

Jubel bei den Österreichern nach dem einzigen Tor des Spiels. Foto: AFP/JOHANN GRODER

Gastgeber Russland wartet kurz vor dem Beginn der WM weiter auf ein Erfolgserlebnis. In einem Testspiel in Österreich musste sich die Sbornaja am Mittwochabend zum Abschluss ihres Trainingslagers mit 0:1 (0:1) geschlagen geben.

Den einzigen Treffer erzielte vor den Augen von Manchester Uniteds Star-Coach José Mourinho der Schalker Bundesliga-Profi Alessandro Schöpf in der 28. Minute.

Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow setzte im Tivoli Stadion von Innsbruck die früheren Deutschland-Profis Roman Neustädter und Konstantin Rausch nicht ein. Am Donnerstag reist das Team zurück nach Russland. Am kommenden Dienstag steht in Moskau noch ein Testländerspiel gegen die Türkei an. Russland wartet nach nun sechs sieglosen Spielen seit Oktober auf einen Erfolg.

Bei der WM bestreitet der Gastgeber am 14. Juni im Moskauer Luschniki-Stadion das Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien. Am 19. Juni kommt es in St. Petersburg zum Duell mit Ägypten. Zum Abschluss der Gruppe A geht es noch am 25. Juni in Samara gegen Uruguay. Beim erhofften Einzug in die K.o.-Runde könnte es im Achtelfinale zu einem Duell mit Spanien oder Portugal kommen.

(dpa)