Benedikt Höwedes



Verein: Juventus Turin



Position: Innenverteidiger



Prognose fürs DFB-Team: Sein Wechsel zu Juventus Turin hat seine Chancen auf Spielminuten geschmälert, in Italien gehörte er zuletzt nicht einmal zum Kader. In der Nationalelf hat er sich aber in der Innen- und Außenverteidigung bewährt - es bleibt abzuwarten, ob Löw das Risiko eingeht, Höwedes ohne Spielpraxis zu nominieren.