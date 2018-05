WM 2018: Testspiel gegen Österreich wird für Manuel Neuer zum Härtetest

Köpke stellt DFB-Keeper Ultimatum : Neuer muss gegen Österreich spielen

Manuel Neuer beim Training der Nationalmannschaft. Foto: dpa/Christian Charisius

Eppan Nach seinem Comeback im Testspiel gegen die deutsche U20 hat Andreas Köpke angekündigt, dass Manuel Neuer auch im Testspiel gegen Österreich im Tor stehen muss. Der Torwarttrainer sieht einen Einsatz für eine WM-Teilnahme des Münchners als unerlässlich an.

Nach den ersten 30 Minuten Spielpraxis für Manuel Neuer wird Bundestorwarttrainer Andreas Köpke am Dienstag die weiteren Pläne mit dem Kapitän der Nationalmannschaft erläutern. Es wird erwartet, dass der 32 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern München am kommenden Samstag (18.00 Uhr/ZDF) in Klagenfurt gegen Gastgeber Österreich sein erstes Länderspiel seit dem 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Nordirland am 11. Oktober 2016 bestreitet.

Das wäre dann ein echter Härtetest für den lange verletzten Torwart, der am Montagabend im Trainingslager in Südtirol im Übungsspiel gegen die U20-Auswahl des DFB für eine halbe Stunde im Tor gestanden hatte. "Wenn er da auch keinen Einsatz hat,brauchen wir über eine WM nicht zu reden", sagte Köpke in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Im Moment sehe aber "alles wunderbar aus", und alle seien "sehr optimistisch", ergänzte Köpke, Neuers Bewegungsablauf sehe inzwischen "genauso aus wie vor der Verletzung".

Letztendlich gehe es aber "auch ums Gefühl". "Wir müssen alle gemeinsam ein Gefühl für die entscheidende Frage entwickeln: Reicht die Spielpraxis? Fühlt sich Manuel wieder wohl auf dem Platz, kann er Risiken und Räume und enge Spielsituationen wieder so abschätzen, wie er das für sein offensives Torwartspiel braucht?", sagte Köpke: "Bei diesem Prozess hilft ihm jede einzelne Minute eines Trainingsspiels. Denn diese spontanen Spiel- und Entscheidungs-Situationen sind ja genau das, was ich im normalen Torwarttraining nur schwer simulieren kann."

Auch im Team wächst der Glaube an eine WM mit Neuer im Tor. „Wenn er hundertprozentig fit ist, führt an einem viermaligen Welttorhüter kein Weg vorbei“, sagte Offensivspieler Julian Draxler.

Ter Stegen ist auch Weltklasse



Neben den ganzen Diskussionen um Neuers WM-Teilnahme wollte Köpke seinen Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona aber nicht vergessen, vielmehr sogar stärken.

"Ich hätte absolut keine Bedenken, mit Marc in die WM zu gehen", so der Torwarttrainer, "und deshalb müssen wir natürlich auch in dieser Hinsicht sensibel vorgehen". Ter Stegen dürfe "nicht das Gefühl bekommen, er sei hier nur der Notnagel". Denn Deutschland hat laut Köpke zwei Weltklasse-Torhüter: Neuer - und ter Stegen.

Beim 7:1 des A-Teams gegen den U20-Nachwuchs wechselte sich Neuer am Montag auf der Sportanlage Rungg in Eppan mit ter Stegen ab. Beide standen bei dem Trainingsspiele jeweils 30 Minuten im Tor. In einem vom DFB verbreiteten Video waren jedoch keine Aktionen von Schlussmann Neuer zu sehen. Das einzige Gegentor kassierte ter Stegen. Außenstürmer Leroy Sané traf doppelt für Löws Auswahl.

Die weiteren Treffer erzielten Julian Brandt, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Nils Petersen und Mario Gomez. Der Auftrag an die U20 in den Übungsspielen lautet, die taktischen Verhaltensweisen der deutschen WM-Gruppengegner Mexiko, Schweden und Südkorea zu simulieren. Das Ergebnis hat keinen großen Stellenwert. Es gehe darum, „ein bisschen Wettkampfpraxis“ zu gewinnen, hatte Weltmeister Draxler erläutert.

(old/dpa)