WM 2018: Julian Draxler will im deutschen Team eine Hauptrolle

„Kann der Mannschaft viel geben" : Draxler will bei der WM eine Hauptrolle

Julian Draxler im Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw. Foto: dpa/Christian Charisius

Eppan Julian Draxler spielte beim WM-Titel 2014 nur eine Nebenrolle. In Russland stellt sich der selbstbewusste Frankreich-Legionär die Sache trotz starker Konkurrenz anders vor.

14 magere Minuten waren es in Brasilien gerade einmal gewesen. Julian Draxler darf sich seit 2014 zwar Weltmeister nennen, doch großen Einfluss auf den Titelgewinn hatte der Mittelfeldspieler nicht. Vier Jahre später soll sich dies ändern: Der 24-Jährige beansprucht bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) eine Haupt- statt einer Nebenrolle.

"Ich bin vier Jahre älter, gereift und ein besserer Spieler. Ich kann der Mannschaft viel geben", sagte der Mittelfeldspieler vom Topklub Paris St. Germain im Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Eppan/Südtirol voller Selbstvertrauen. Er habe in den letzten Jahren "sehr, sehr viele gute Spiele gemacht und dem Trainer gezeigt, dass er mir vertrauen kann".

42 Länderspiele hat Draxler inzwischen absolviert, dabei sechs Tore erzielt. Höhepunkt war neben der WM 2014, bei der er nur beim 7:1 gegen Brasilien einen Kurzeinsatz hatte, der Sieg im vergangenen Jahr beim Confed Cup. Da ging Draxler als Kapitän einer jungen Mannschaft voran - und daran muss er sich in diesem Sommer messen lassen.

Die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld im DFB-Team ist groß. Doch trotz Mesut Özil, Thomas Müller, Marco Reus, Julian Brandt und Leroy Sane: Draxler glaubt diesmal fest an einen Platz in der Startelf, nachdem er 2014 vor der WM eine "schwierige Phase bei Schalke" gehabt habe.

Diesmal komme er gestärkt aus einer guten Saison bei PSG. Immerhin habe er im Starensemble um Neymar "47 Spiele verletzungsfrei" absolviert. Dass er oft auch nur eingewechselt wurde und in wichtigen Partien in der Champions League auf der Bank gesessen hat, sei zwar "ärgerlich" gewesen, so Draxler. Seinem Selbstverständnis tut dies aber keinen Abbruch. Er sei "überzeugt, dass ich viel Spielzeit haben werde".

Der hoch veranlagte Draxler, der noch immer auf seinen ganz großen Durchbruch wartet, will auch seinem neuen Trainer in Paris bei der WM zeigen, was er drauf hat. Noch hatte der frühere Schalker keinen Kontakt zum ehemaligen Dortmunder Thomas Tuchel.

Er sei "natürlich gespannt" auf Tuchel, sagte Draxler in Eppan: "Ich kenne ihn nicht persönlich, habe mich aber ein bisschen umgehört. Fachlich haben alle eine hohe Meinung. Menschlich ist es so: Der eine mag ihn mehr, der andere weniger - wie das eben so ist. Ich bin da unvoreingenommen. Paris hat einen super Trainer verpflichtet." Der möglichst auf ihn baut: Draxler will beim französischen Double-Gewinner, aber auch im Nationalteam Verantwortung übernehmen - und nicht nur 14 Minuten spielen.

(SID)