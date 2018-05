WM 2018: Jetzt fehlt nur noch Toni Kroos im Trainingslager

Eppan Bundestrainer Joachim Löw kann die Vorbereitung auf die Fußball-WM in Russland ab jetzt in fast kompletter Kaderstärke angehen.

Am Freitag trafen Thomas Müller, Mats Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Marc-Andre ter Stegen und Antonio Rüdiger im Trainingslager in Eppan/Südtirol ein.

Damit hat Löw 26 Spieler seines vorläufigen 27er-Aufgebots zusammen. Toni Kroos wird nach dem Champions-League-Finale mit Real Madrid am Samstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) in Kiew gegen den FC Liverpool in der kommenden Woche zum Team stoßen. Bis zum 4. Juni muss Löw seinen Kader auf 23 Spieler verkleinern.