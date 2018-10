U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs verzichtet auf Irland-Spiel

Heidenheim Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im letzten EM-Qualifikationsspiel auf Benjamin Henrichs verzichten. Zuvor waren schon Cedric Teuchert vom FC Schalke 04 und Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg angeschlagen abreisten

U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs verzichtet auf das letzte EM-Qualifikationsspiel der deutschen Mannschaft und kehrt vorzeitig zu seinem Verein AS Monaco zurück. Henrichs steht DFB-Trainer Stefan Kuntz somit am Dienstag (18.15 Uhr/Eurosport) gegen Irland nicht zur Verfügung. Das EM-Ticket hatte Titelverteidiger Deutschland schon am Freitag gelöst.