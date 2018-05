Sandro Wagner erklärt Rücktritt aus Nationalteam und greift Joachim Löw an

Wagner erklärt Rücktritt aus Nationalteam und greift Löw an

Sandro Wagner will nicht mehr für die DFB-Elf auflaufen. Foto: dpa/Andreas Gebert

Berlin Sandro Wagner (30) hat nach seiner Nicht-Nominierung für die WM in Russland das Kapitel Nationalmannschaft für beendet erklärt - und das Trainerteam um Bundestrainer Joachim Löw ins Visier genommen.

Wagner debütierte erst im vergangenen Juni, in acht A-Länderspielen erzielte er fünf Tore. "Meinen Jungs wünsche ich nur das Beste in Russland und hoffe, dass sie als Weltmeister zurückkommen", führte Wagner aus, der 2017 mit der DFB-Auswahl in Russland den Confed-Cup gewann.