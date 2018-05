Torwart wirkt wieder fit: Neuer gewinnt offenbar den Wettlauf mit der Zeit

Düsseldorf/Eppan Der Torwart geht wahrscheinlich als Nummer eins in die Weltmeisterschaft in Russland. Bundestrainer Joachim Löw hat ihm die Tür demonstrativ aufgehalten.

Schon beim Aufwärmen vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin, als Neuer der Ersatztorwart von Bayern München war, hat er das Publikum und seine Kollegen beeindruckt. Während sich Sven Ulreich bereits in der Kabine auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt vorbereitete, zeigte Neuer schon mal, wer bald wieder der Platzhirsch sein wird.

Das scheint auch im Trainingslager der Nationalmannschaft im Südtiroler Eppan so zu sein. "Er spielt und trainiert, als wenn er nie weggewesen wäre", sagt der "Bundestorwarttrainer" Andreas Köpke. Und man hört ihn geradezu staunen. Seit September des vergangenen Jahres war Neuer nicht mehr im Wettkampf, sein Comeback nach dem Bruch im linken Mittelfuß wurde von Januar aufs Frühjahr, vom Frühjahr auf die letzten Wochen der Bundesligasaison, von den letzten Wochen der Bundesligasaison aufs Pokalfinale und vom Pokalfinale ins Trainingslager verschoben. Dass er selbst stets beteuerte, im Plan zu sein, mutete wie das laute Pfeifen im dunklen Wald an. Aber er scheint den Wettlauf gegen die Zeit doch noch zu gewinnen. In einem Testspiel gegen die eigene U 20 (7:1) mischte Neuer eine Halbzeit (30 Minuten) problemlos mit, bei einem zweiten Test gegen den Nachwuchs stand er im Tor der U 20, die nur noch mit 0:2 verlor. Und am Samstag wird er beim Freundschaftsspiel in Klagenfurt gegen Österreich erstmals seit der Verletzung 90 Minuten spielen.