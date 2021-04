Nach Nazi-Vergleich : Druck auf DFB-Boss Keller wächst – muss er jetzt zurücktreten?

Frankfurt DFB-Präsident Fritz Keller soll seinen Vize Rainer Koch mit einem Nazi-Richter verglichen haben. Eine Entschuldigung gab es zwar, die wurde aber nicht angenommen. Keller schließt einen Rücktritt noch aus, doch die Entrüstung über den DFB-Boss wächst stündlich.

Das Aus für Fritz Keller wurde in den vergangenen Wochen zwar schon häufig prophezeit, doch exakt 19 Monate nach seinem Amtsantritt ist die Luft für den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) so dünn wie nie zuvor. Als Folge seiner verbalen Entgleisung stehen hinter einer weiteren Zusammenarbeit an der ohnehin heillos zerstritten Verbandsspitze immer größere Fragezeichen. Durch seinen Nazi-Vergleich gilt Keller als kaum noch tragbar, der Druck auf den 64-Jährigen wächst - erste Verbände rücken von ihm.