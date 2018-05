Mario Götze ist der große Verlierer im DFB-Team

Dortmund Im WM-Finale 2014 in Rio war er noch der umjubelte Held mit dem Tor zum Titel. Beim Turnier 2018 in Russland fehlt Mario Götze im Kader des DFB-Teams.

Helmut Rahn, Gerd Müller, Andreas Brehme und Mario Götze haben Deutschland mit ihren Toren zu den vier Weltmeistertiteln geschossen. Götze ist der Einzige, der wegen seiner Leistungen das nächste WM-Turnier verpasst. Rahn war 1958 in Schweden dabei, Müller beendete 1974 nach dem Finale von München und dem 2:1 gegen Holland seine Nationalmannschaftskarriere, Brehme (1990 Siegtorschütze im Finale gegen Argentinien) spielte noch die WM in den USA 1994.

Seit dieser Saison steht Götze wieder im Aufgebot des BVB. Seine beste Form aber hat er bislang nicht erreicht. Und es ist durchaus die Frage, ob er seine großen Möglichkeiten noch einmal ausschöpfen wird. Der Glaube an das erstaunliche Talent war zumindest vor vier Jahren beim Bundestrainer ungebrochen. Legendär ist seine Aufforderung an den Einwechselspieler Götze im WM-Finale von Rio gegen Argentinien. „Zeig’ der Welt, dass du besser bist als Messi“, sagte Joachim Löw. Götze war auf jeden Fall treffsicherer als Messi in diesem Spiel. Sein Tor zum 1:0 war eine Meisterleistung. Das ist allerdings lange her.