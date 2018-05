WM-Trainingslager in Eppan : Gomez wieder im Training - Boateng macht nächsten Schritt

Mario Gomez im Training mit der deutschen Nationalmannschaft in Eppan. Foto: dpa/Christian Charisius

Eppan Mario Gomez ist ins Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Jerome Boatengs Comeback rückt derweil einen weiteren Schritt näher.

Gomez klagte zuletzt über muskuläre Probleme und verpasste daher am Dienstag das Mannschaftstraining und am Mittwoch das interne Testspiel gegen die U20-Auswahl des DFB (2:0) in Eppan. Der Torjäger des VfB Stuttgartkönnte damit eine Option für das Länderspiel am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) gegen Österreich in Klagenfurt sein.

Jerome Boateng hat derweil einen weiteren kleinen Schritt Richtung seines Comebacks gemacht. Der Innenverteidiger absolvierte im Trainingslager in Südtirol am Donnerstag erst eine Laufeinheit, dann nahm er an Passübungen des gesamten Teams teil. Ein Einsatz gegen die nicht für die WM qualifizierten Österreicher kommt für den Münchner nach seiner Muskelverletzung im Adduktorenbereich aber noch zu früh.

Bundestrainer Joachim Löw muss zudem noch auf Toni Kroos verzichten, der nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid erst am Samstag im Teamhotel Weinegg erwartet wird. Nach dem Länderspiel in Klagenfurt muss Löw am Montag beim Weltverband FIFA seinen 23er-Kader für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) melden.

(SID)