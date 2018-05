Fußball-WM 2018: Marco Reus will eine Hauptrolle spielen

Reus will bei der WM eine Hauptrolle spielen

„Ich weiß, was ich kann“

Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff begrüßt Marco Reus bei der Ankunft im Trainingslager in Eppan. Foto: dpa/Markus Gilliar

Marco Reus will bei seiner WM-Premiere in Russland eine Hauptrolle spielen. „Ich habe schon den Anspruch, dass ich der Mannschaft helfen möchte - auf dem Platz“, sagte der Dortmunder Fußball-Nationalspieler auf der DFB-Homepage.

„Zu Beginn des Turniers bin ich dann auch 29. Ich weiß, was ich kann“, betonte Reus, ergänzte aber: „Der Trainer entscheidet, wer spielt, und dem hat sich jeder Spieler unterzuordnen.“

Reus hatte wegen Verletzungen nicht nur die jüngsten Turniere mit dem DFB-Team verpasst. Er musste sich auch in dieser Saison erst wieder an das Topniveau heranarbeiten. „Ich hatte schon viele Verletzungen, aber dieser Teilabriss des Kreuzbandes war meine schwerste“, sagte Reus zur achtmonatigen Pause bis zum 10. Februar dieses Jahres. Nach seiner Rückkehr beim BVB erzielte der Offensivspieler in elf Partien gleich sieben Tore. Sein einziges Turnier spielte er bei der EM 2012.