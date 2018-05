Fußball-WM 2018: Joachim Löw sortiert Mario Götze aus

Dortmund 2014 der WM-Held, vier Jahre später der große Verlierer: Mario Götze ist aussortiert. Joachim Löw fiel das sichtlich schwer.

In einer Buchhandlung unweit des Dortmunder Fußball-Museums liegt Mario Götzes Kinderbuch prominent in der Auslage. Der kleine Titelheld, er heißt Mario, träumt von großen Taten auf dem Fußballplatz und in der Nationalmannschaft. Götze hat sein Erstlingswerk vor einigen Monaten in eben jenem Museum vorgestellt - und genau dort, ausgerechnet im Herzen seiner Heimatstadt, platzte am Dienstag der Traum des WM-Helden von der Weltmeisterschaft in Russland.