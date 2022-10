Flicks Co-Trainer verrät : Deutscher WM-Kader steht schon weitgehend fest

Frankfurt Noch sind es ein paar Tage hin bis zur endgültigen Kader-Nominierung für die Weltmeisterschaft. Aber laut Bundestrainer-Assistent Röhl stehen schon viele WM-Fahrer fest.

Die Überlegungen von Bundestrainer Hansi Flick für seinen 26-Mann-Kader für die Fußball-WM in Katar sind bereits weit fortgeschritten. Wie Co-Trainer Danny Röhl dem Nachrichtenportal t-online sagte, stünden „zwei Drittel der Spieler“ in etwa fest. Außerdem fügte er hinzu: „Beim Rest schauen wir auch nach Akteuren, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden und daher “Hybridspieler„ für uns sein können.“

Zu einer Nominierung von Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug sagte Röhl knapp zwei Wochen vor der Kader-Bekanntgabe am 10. November: „Wenn wir jemanden für die letzten 20 Minuten brauchen, der ein Strafraumstürmer und immer für ein Tor gut ist, ist er natürlich eine Option.“ Dennoch, so Röhl, werde nach Spielen wie den Nations-League-Partien gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) im September „schnell nur darauf geschaut, wer im Sturm nicht dabei war.“ Allgemein sei die Strafraumbesetzung nicht so gewesen, „wie wir uns das vorgestellt haben.“