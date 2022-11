4. Juni 1986 in Queretaro - 1:1 gegen Uruguay

Klaus Allofs wendet die nächste Startpleite für das DFB-Team ab, das nach einem Blackout von Lothar Matthäus in Rückstand geraten ist. Franz Beckenbauers Elf kann selten überzeugen, erreicht aber dennoch zum 5. Mal ein Finale. Gegen Maradona und Co. fehlt's an Cleverness.