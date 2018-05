DFB-Team: Co-Trainer Thomas Schneider mit klarer Ansage an Mesut Özil

Mesut Özil im Testspiel gegen die U20 in Eppan an Mittwoch. Foto: dpa/Markus Gilliar

Eppan Der Trainerstab um Joachim Löw ist mit den bisherigen Trainingsleistungen von Weltmeister Mesut Özil in Südtirol offenbar nicht zufrieden.

„Wir erwarten, dass er sich selbst fordert in den Einheiten, um Substanz aufzubauen“, sagte Löws Assistent Thomas Schneider am Mittwoch in Eppan. Der 29 Jahre alte Özil gilt im DFB-Team als Fixkraft für die Weltmeisterschaft in Russland.