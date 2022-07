„Dazu muss ich klar besser spielen“ : Hummels hat WM in Katar noch nicht abgeschrieben

Bad Ragaz Die Fußball-WM in Katar startet im November. BVB-Spieler Mats Hummels hat seine Teilnahme an dem Turnier noch vor Augen. Dafür müsse er sich jedoch steigern.

Mats Hummels hat seine Teilnahme an der Fußball-WM in Katar noch nicht abgeschrieben, aber Verständnis für den Verlust seines Platzes in der Nationalmannschaft geäußert. „Dazu muss ich klar besser spielen als in der vergangenen Saison. Ich bin da sehr realistisch. Wenn ich es nicht schaffe, mich auf das Niveau zu heben, darf ich im Nationalteam auch kein Thema sein“, bekannte der 33 Jahre alte Abwehrspieler von Borussia Dortmund am Donnerstag in einem Interview der „Ruhr Nachrichten“. Seinen Kontakt zu Bundestrainer Hansi Flick bezeichnete er als „relativ eng“.