Deutschland: Jerome Boateng fällt für Partie gegen Frankreich aus

Amsterdam Jerome Boateng wird Bundestrainer Joachim Löw in der wichtigen Partie gegen Frankreich in der Nations League nicht zur Verfügung stehen. Der Innenverteidiger musste vertzungsbedingt vorzeitig abreisen.

Der 30 Jahre alte Innenverteidiger des FC Bayern quälte sich beim 0:3 gegen die Niederlande am Samstagabend in Amsterdam mit muskulären Problemen bis zum Abpfiff. Bundestrainer Joachim Löw hatte auf eine Auswechslung verzichtet. Am Sonntag teilte der DFB mit, dass Boateng wegen Wadenproblemen aus Amsterdam abgereist sei und am Dienstag nicht spielen könne.