Deutsche Fußballer im Einsatz für andere Nationalmannschaften

München Ein WM-Kaderplatz im DFB-Team ist den wenigsten Fußballern vergönnt. Kicker mit ausländischen Wurzeln suchen ihr Glück manchmal anderorts. Nationen buhlen um Nachwuchshoffnungen, oft vergebens. Ein ehemaliger deutscher U21-Europameister hadert noch heute mit dem Weggang.

Die Tunesier hatten sich wirklich um Rani Khedira bemüht. Schon im Vorjahr wollten die Nordafrikaner den Augsburger in ihre Nationalmannschaft locken, nach einer ersten Absage probierten sie es jüngst noch einmal. Sogar der frühere Bundesliga-Profi Änis Ben-Hatira sollte in das Werben eingespannt werden. Aber Khedira wollte nicht für Tunesien spielen, selbst die Aussicht auf eine WM-Teilnahme und die theoretische Chance auf ein brisantes Duell mit seinem Bruder Sami und der deutschen Auswahl änderten daran nichts.

Dejagah, Neustädter und Rausch spielen für andere Länder bei der WM

Khedira verzichtet auf WM mit Tunesien

So wird es in Russland zu keinem Geschwisterduell kommen - Tunesien hätte in einem möglichen Viertelfinale auf Deutschland und damit Rani auf seinen älteren Bruder Sami treffen können. 2010 spielte Jérôme Boateng bei der WM gegen Ghana und seinen Halbbruder Kevin-Prince. Eine mögliche eigene Zukunft in Joachim Löws A-Nationalmannschaft habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, beteuerte Khedira.