“Reformen nicht umgesetzt“ : Amnesty und Co. erneuern Katar-Kritik – DFB will sich auf Sport konzentrieren

Amnesty kritierst, dass in Katar keine Fortschritte zu erkennen seien. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Menschenrechtsorganisationen prangern erneut in aller Schärfe die Bedingungen in Katar an. Der DFB will diese Themen allerdings von der Mannschaft fernhalten.

Vollkommener Fokus auf sportliche Glanzlichter, möglichst wenig Ablenkung durch lokale Brennpunkte: Auf der Jagd nach dem fünften Stern soll die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die prekäre Menschenrechtslage in Katar bestenfalls ausblenden. „Wir hoffen, dass wir uns während des Turniers auf den Sport konzentrieren können“, sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff und schob statt der Mannschaft sogleich Präsident Bernd Neuendorf in die Verantwortung.

„Unser Präsident ist vor Ort unsere gesellschaftliche und sportpolitische Repräsentanz“, führte Bierhoff aus. Der sei dafür da, „um für uns zu sprechen“. Die Mannschaft, so die klare Botschaft in Richtung Medien, solle trotz der frisch erneuerten Kritik von Menschenrechtsorganisationen mit derartigen Themen nicht belastet werden. Schließlich gelte es bei allen Problemen in Katar, „eine Freude“ auf das Turnier zu wecken.

Denn was nicht passieren dürfe, so Bierhoff, „dass Spieler sich sagen: 'Es ist eh ein Shit-Turnier, und wen juckt das. Dann fahren wir halt nach Hause, gewinnen mit Bayern die Champions League, und alles ist wieder okay'“. Es sei wichtig, mit einem guten Start in einen positiven Flow zu kommen. „Wenn man in dieser Stimmung ist, hat man auch mehr Gelassenheit auf die anderen Themen hin und wieder mal zu antworten“, betonte der 54-Jährige.

Doch nicht nur die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hält die Bedingungen im Golfstaat unabhängig vom Erfolg einer Mannschaft für diskussionswürdig. Zwar gebe es seit der Arbeitsreform im Jahr 2017 „merkliche Verbesserungen“ für in Katar arbeitende Migranten, doch die Reformen würden „bis heute nicht effektiv umgesetzt“, heißt es im finalen Kurzbericht einen Monat vor der Weltmeisterschaft.

Nahost-Expertin Katja Müller-Fahlbusch bemängelte in der Mitteilung, dass trotz der „wichtigen Schritte“ der Fortschritt der letzten Jahre „bei Weitem nicht ausreicht“. Wegen gesetzlicher Schlupflöcher befänden sich viele Arbeiter in einer „allzu bekannten Spirale von Ausbeutung und Missbrauch“. Die FIFA müsse „endlich unmissverständlich zu ihrer Verantwortung für Menschenrechte stehen“, führte sie aus.

Human Rights Watch unterstrich die Forderung nach einem Entschädigungsprogramm für die Angehörigen der verstorbenen Arbeiter. „Bislang haben die Verantwortlichen noch nicht mal mit der Wimper gezuckt“, monierte Wenzel Michalski, Direktor von Human Rights Watch Deutschland, in einem Interview mit der Tageszeitung Welt. Stattdessen unterstütze die FIFA durch ihr Handeln „ausbeuterische und menschenrechtsverletzende Regime wie Katar“ und lasse die WM „zu Propagandazwecken“ missbrauchen.

Es gelte „nach wie vor wahnsinnigen Druck auszuüben, damit sich an den Bedingungen in Katar etwas ändert“, betonte Michalski. Aus der deutschen Mannschaft ist in dieser Hinsicht wohl eher wenig zu erwarten.

SID mk er

(dör/SID)