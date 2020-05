Keller treibt „Generalinventur“ voran : DFB setzt Detektei zur Aufklärung der „Sommermärchen-Affäre“ ein

Frankfurt Forensiker einer Berliner Detektei sollen nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ für den Deutschen Fußball-Bund doch noch für Aufklärung in der „Sommermärchen-Affäre“ sorgen.

„Der DFB wird nach Abschluss dieser noch laufenden Generalinventur zunächst die Gremien und in der Folge auch die Öffentlichkeit in geeigneter Form über das Ergebnis informieren“, hieß es weiter. Im Rahmen des noch laufenden Prozesses bittet der DFB um Verständnis, dass er sich „aktuell nicht zu Einzelheiten äußert.“

Im Kern ging es in dem Prozess um eine Überweisung des DFB im April 2005 in Höhe von 6,7 Millionen Euro über den Weltverband Fifa an den inzwischen gestorbenen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus. Das Geld wurde als Beitrag für eine Gala zur WM 2006 deklariert, die nie stattfand. Im Jahr 2002 hatte der damalige WM-Organisationschef Franz Beckenbauer ein Darlehen von Louis-Dreyfus in gleicher Höhe erhalten, das letztendlich auf Konten des damaligen Fifa-Finanzchefs Mohamed bin Hammam verschwand. Wofür, ist immer noch unklar.