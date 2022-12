„Nummer bekannt“ Kohler bringt sich für Bierhoff-Nachfolge in Stellung

Die Debatte um einen Nachfolger für Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff hat sich auch am dritten Advents-Wochenende fortgesetzt. In die Kandidatenliste mit den Namen zahlreicher Altinternationaler reihte sich am Sonntag sogar auf eigene Initiative der ehemalige Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler ein. „Ich würde es mal so umschreiben: Die Herren haben ja meine Nummer“, sagte der 56-Jährige in der TV-Sendung „Doppelpass“ bei Sport1.