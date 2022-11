DFB-Elf verpatzt WM-Auftakt Wacklige Defensive wird zum Knackpunkt – die Einzelkritik

Bundestrainer Flick monierte zu viele „individuelle Fehler, für die wir büßen mussten“. Um diese Fehler zu verhindern, hatte der 57-Jährige Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und David Raum in der Viererkette aufgeboten. Gegen eine Mannschaft, „die sehr gut umschalten kann, wenn sie in Ballbesitz kommt“, wollte er so für eine „gewisse Absicherung in der Defensive“ sorgen. Ohne Erfolg. Nicht nur bei beiden Gegentreffern wirkte die deutsche Abwehr nicht sattelfest.