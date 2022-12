Berechtigte Kritik Das waren die Fehler von Hansi Flick bei der WM

Nein, die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielte bei dieser Weltmeisterschaft keinen unterirdischen Fußball. Daran lag es zweifelsohne nicht, dass die DFB-Auswahl am Freitag bereits nach der Vorrunde aus Doha abreisen musste. Laut Statistik hatten Thomas Müller und Co. sogar die höchste Zahl an „Expected Goals“, also zu erwartenden Toren, von allen WM-Teilnehmern. Deutschland hatte also genug Großchancen, um in jeder Partie dem Gegner richtig zuzusetzen. Und dennoch steht nach drei WM-Spielen das blamable Aus. Wieder einmal. Die Gründe dafür sind nicht nur im Pech zu suchen, sondern auch bei Bundestrainer Hansi Flick.