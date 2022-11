„Genau dafür ist er dabei“ Das sagen die DFB-Spieler nach dem 1:1 gegen Spanien

Manuel Neuer: „Es war alles schwierig gegen gut aufgelegte Spanier. Aber wir haben diesen Fight angenommen und wenig zugelassen. Großes Kompliment an die Verteidigung und den ganzen Verbund. Nach dem 0:1 haben wir den Kopf nicht in den Sand gesteckt und weiter an uns geglaubt. Das Wichtige ist: Wir leben noch. Ich glaube, dass wir jetzt da sind. Wir wollen immer alles in der eigenen Hand haben. Wir sind für unsere Entscheidungen verantwortlich und da ist das Spiel gegen Costa Rica, das wir beeinflussen können. Und da wollen wir alles reinhauen.“