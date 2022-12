WM-Aus nagt an ihm Das ist der Plan von Hansi Flick für die Zukunft als Nationaltrainer

Und: Euphorie! Aus Flicks Sicht war die Katar-WM hierzulande politisch zu aufgeladen. Die ständige Kritik und das Genörgel - das war für ihn kein Klima, in dem Erfolg gedeihen kann. „Haben wir in Deutschland alles dafür getan, dass sich die Menschen auf die WM freuen konnten?“, fragt er. In anderen Ländern habe sich die Politik vor den Sport gestellt, nur seine Elf habe auch dieses Feld beackern müssen, Stichwort „One Love“. Für Politik aber „sind andere ausgebildet“, seufzt Flick.