Aufregung bei Pressekonferenz Brasilien-Pressesprecher wirft Katze unsanft vom Tisch – Real-Star Vinícius reagiert entsetzt

Vinícius nahm die Situation aber mit Humor und fing sogleich an zu lachen. Auch die anwesenden Journalisten erfreuten sich an der kuriosen Situation im Pressezentrum in Doha. Der brasilianische Pressesprecher, der neben dem Real-Star am Pult saß, streichelte das Tier zunächst. Doch nach wenigen Sekunden hatte er genug, packte die Katze mit beiden Händen ins Fell am Rücken und warf sie höchst unsanft vom Tisch.