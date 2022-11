Film Bei Netflix gibt es den wunderbaren englischen Dokumentarfilm „The Ponds“. Er erzählt von Menschen, die ganzjährig in den Teichen der Parkanlage Hamstead Heath in London schwimmen. Besonders toll sind die Szenen, in denen die Abgehärteten im Winter barfuß durch Schnee stapfen und per Kopfsprung in das drei Grad kalte Wasser eintauchen. Keiner von ihnen zittert auch nur. Sie geben einander gute Tipps: Nicht an die Eisfläche auf dem Wasser kommen, etwa. Die Körper werden von der Kälte nämlich so taub, dass man gar nicht bemerkt, wenn man sich schneidet und stark blutet. Sie sagen: Wer so kaltes Wasser ausgehalten hat, den könne nichts mehr aus der Bahn werfen.