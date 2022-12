Einseitiges Beratergremium Der DFB braucht für die Neuausrichtung mehr Vielfalt und Experten von außen

Es sei nicht ihr erstes Kriterium gewesen, in diesem Fall für Vielfalt und Diversität zu sorgen, sagte Neuendorf. „Hier ist es einfach so, dass wir Menschen brauchen, die über eine Menge Erfahrung verfügen, die in der Männer-Nationalmannschaft gespielt haben, die für den DFB gearbeitet haben, die über einen reichen Erfahrungsschatz im Profigeschäft, die über eine Reihe von Kontakten verfügen“, erklärte der DFB-Präsident weiter. Das ist insoweit verständlich, dass der DFB für neue Konzepte und vor allem Veränderungen bei der Spielerausbildung die Unterstützung der Profivereine braucht, die eben die Talente finden, in ihren Nachwuchsleistungszentren ausbilden und später in die Bundesliga holen.