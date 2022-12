Abschied nach WM-Halbfinale So lief der letzte TV-Kommentar von Bela Rethy

Es war ein besonderer Abend für Béla Rethy. Der Kultkommentator des ZDF feierte am Mittwoch seinen 66. Geburtstag. Und während bekanntlich das Leben in diesem Alter erst so richtig anfängt, stimmt schon eine andere Zeile des Gassenhauers von Udo Jürgens in Bezug auf Rethy nicht mehr: für ihn ist mit 66 Jahren jetzt definitiv Schluss. Das WM-Halbfinale in Katar zwischen Frankreich und Marokko war für ihn die letzte Live-Reportage seiner langen Karriere.