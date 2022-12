Beispiel Ronaldo Das Problem mit dem Karriereende zum richtigen Zeitpunkt

Die vergangenen Wochen wirken wie eine Teilmontage des Denkmals, das sich Ronaldo in seiner langen Profi-Karriere selbst errichtet hatte – zumindest aus sportlicher Sicht. Sagenhafte 701 Tore erzielte er in 949 Partien für seine Vereine Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin. Für die Nationalmannschaft Portugals, mit der er 2016 überraschend Europameister wurde, waren es noch einmal 118 Treffer in 196 Spielen. Die WM in Katar war seine fünfte. Genauso häufig gewann er die Champions League, er wurde Meister in England, Spanien und Italien. Sein sportliches Vermächtnis ist unbestritten, aber der Legendenstatus bekommt langsam Risse.