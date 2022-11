Senegal zittert mit dem Stürmer : Bayern-Star Mané bangt nach Verletzung am Wadenbeinköpfchen um WM

München Sadio Mané zittert um seine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft. Der Star des FC Bayern verletzte sich im Spiel gegen Werder Bremen am Wadenbeinköpfchen.

Schwerer Schlag für WM-Geheimtipp Senegal: Kapitän Sadio Mane, Superstar von Bayern München, muss nach seiner Blessur aus dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen um die Teilnahme an der WM in Katar bangen. Afrikas Fußballer des Jahres habe „eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten“, teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwochnachmittag mit.