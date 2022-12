Trost für Kane England plagt wieder die alte Elfmeter-Krankheit

Seine alte Krankheit schien der englische Patient nach sechs verlorenen Elfmeterschießen in großen Turnieren eigentlich auskuriert zu haben, als er vor vier Jahren in Russland erstmals eines bei einer WM gewann. Doch im EM-Endspiel in Wembley 2021 kehrte das Leiden zurück. Am späten Samstagabend im „Beduinenzelt“ von Al-Khor griff es sogar auf die reguläre Spielzeit über.