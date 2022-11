In der Jugend beim SC Grimlinghausen Nüsser Jung vor dem ersten WM-Spiel

„Die Alex-Brüder waren damals mit Armel sogar auf Augenhöhe“, weiß Michael Wolff zu berichten. Sie konnten aber nicht ansatzweise so viel aus ihrem Talent machen. Paul Alex kickt aktuell in der B-Liga-Mannschaft der TuS Reuschenberg, sein Bruder Peter hat die Fußballschuhe ebenso an den Nagel gehängt wie Simon Lovric und Julian Lohmann. Tom Reintges steht momentan als Stammkraft in der Abwehr mit der SVG Weißenberg an der Spitze der Kreisliga A und Sinan Korkmaz ist nach dem Bezirksliga-Abstieg mit dem SV Uedesheim auf die andere Rheinseite gewechselt. Dort geht er in der Kreisliga A für Tusa Düsseldorf auf Torejagd und hat in 13 Spielen immerhin schon zwölfmal getroffen. Maurice Wolff ist nach einigen Jahren in der Jugend beim SC Kapellen zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, wo er zwischen den Pfosten mithilft, den SC Grimlinghausen in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. „Man stellt sich natürlich schon manchmal vor, wie es wäre, wenn man es selbst ins Profigeschäft geschafft hätte. Aber selbst, wenn ich das nötige Talent gehabt hätte, muss ich zugeben, dass es mir am Ehrgeiz gefehlt hat. Und Ehrgeiz und Wille waren die absoluten Stärken von Armel. Da hat er sich voll an seinem Vater orientiert“, erklärt Maurice Wolff.