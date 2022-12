Hunderttausende Fans warten Argentiniens Weltmeister um Messi starten mit Parade in Buenos Aires

Angeführt von Superstar Lionel Messi sind die argentinischen Weltmeister zu ihrer großen Fan-Parade und Siegesfeier in Buenos Aires aufgebrochen. Vom Gelände des argentinischen Fußball-Verbandes am Stadtrand fuhr der offene Doppeldecker-Bus am Dienstagmittag kurz nach 11.30 Uhr Ortszeit mit der Mannschaft in Richtung Zentrum zum Obelisken, wo sich bereits seit den frühen Morgenstunden Hunderttausende Fans versammelten. An dem Wahrzeichen der Metropole hatten Millionen Menschen ihre Helden bereits nach dem Finalsieg gegen Frankreich am Sonntag frenetisch bejubelt. Präsident Alberto Fernández hatte für Dienstag einen Nationalfeiertag angeordnet, damit das Land den Sieg feiern kann.