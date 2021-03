WM-Qualifikation : Frustbewältigung von Ronaldo und Belgien – Russen und Türken verlieren

Luxemburg Europameister Portugal und sein Superstar Cristiano Ronaldo haben sich in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar den Frust über die ersten Punktverluste ebenso von der Seele geschossen wie der Weltranglistenerste Belgien.

