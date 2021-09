WM-Qualifikation : Italien feiert Torfestival – England stolpert in Polen

Köln Neben dem deutschen Team waren am Mittwochabend auch weitere europäische Top-Nationen im Einsatz auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Nicht für alle lief es rund.

Fußball-Europameister Italien ist auf dem Weg zur WM 2022 in Katar wieder voll in der Spur. Nach zwei Unentschieden zuletzt besiegte die Squadra Azzurra die Auswahl Litauens in Reggio nell' Emilia souverän mit 5:0 (4:0) und baute ihre Weltrekordserie auf 37 Spiele ohne Niederlage aus. England kassierte in Polen kurz vor Schluss den 1:1-Endstand (0:0), Spanien und Belgien feierten Erfolge.